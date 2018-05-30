Владельцы iPhone платят за приложения в 10 раз больше обладателей Android

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В среднем Apple получает с каждого устройства по 5,08 доллара, в это же время Google получает только 47 центов.

Аналитики из компании Morgan Stanley Research решили сравнить прибыльность от фирменного магазина Apple AppStore с фирменным магазином Google Play от Android.

Оказалось, что обладатели iPhone платят за приложения в среднем в 10 раз больше от обладателей смартфонов на операционной системе Android. Первые тратят на приложения в среднем 5,08 доллара, а вторые – только 47 центов. За первый же квартал 2018-го года пользователи iPhone потратили около 44 цента, а пользователи Android – 10 центов.

В опубликованных данных указывается, что в последние четыре года Apple начали зарабатывать на AppStore на 119% больше, в это же время Google увеличила этот же показатель только на 14%.