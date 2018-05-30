Android Oreo поломал новый Samsung Galaxy A3

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Смартфон начинает циклично перезагружаться, при этом он не останавливается. Кроме того, это иногда происходит с попытками подключиться к Wi-Fi.

Многие пользователи в Сети заявили, что их новый смартфон Samsung Galaxy A3 начинает плохо работать после установки последнего обновления Android Oreo.

Предлагаемый системой апдейт напрочь ломает устройство, которое вышло в 2017 году и считается довольно свежим и новым. Дело в том, что Samsung Galaxy A3 начинает без остановки циклично перезагружаться. С такой проблемой столкнулись множество владельцев устройства.

Иногда система старается подключиться к определённым точкам доступа Wi-Fi, к примеру, к Eduroam в Европе.

В Samsung эту ситуацию ещё никак не прокомментировали. Однако уже понятно, что это именно их ошибка.