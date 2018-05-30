Telegram: Apple блокирует обновления больше месяца

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При этом владельцы мобильных устройств, работающих на операционной система Android, продолжают получать все самые свежие апдейты.

В разделе самых часто задаваемых вопросов в Telegram появилась информация о том, что Apple уже больше месяца блокирует обновления мессенджера для смартфонов и планшетов на iOS. Это происходит с середины апреля.

При этом, пользователи Android-устройств продолжают получать самые актуальные апдейты по состоянию на текущий момент. В том числе они получили последнюю версию правил, которые касаются конфиденциальности персональных данных. Эта информация является ответом на вопрос о вступлении в силу нового европейского закона о защите персональных данных.

Стоит отметить, что 28 мая Роскомнадзор отправил в Apple письмо-требование о прекращении распространения в РФ Telegram через App Store, а также Push-уведомлений. Однако эта проблема навряд ли как-то связана с требованием ведомства. Дело в том, что подобные письма были отправлены и в Google, но на них никто не отреагировал, и Telegram продолжает находиться в свободном доступе.