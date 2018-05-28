В России люди будут расплачиваться в магазинах селфи

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Это станет возможно благодаря сервису SelfieToPay, который уже начал работать на территории государства. Для совершения оплаты смартфон отсканирует лицо человека, затем на точках продаж достаточно будет сфотографироваться.

В России начал свою работу новый сервис SelfieToPay, при помощи которого многие люди будут расплачиваться в магазинах при помощи самого обычного селфи. Стоит отметить, что разработчики программы ранее сделали платёжную систему SWiP и VisionLabs.

Для того, чтобы пользователь мог воспользоваться SelfieToPay, он должен установить на своей смартфон приложение SWiP, а затем привязать к системе свою карту банка. Затем программа запросит отсканировать лицо, замеряв некоторые биометрические данные. Именно они и станут неким паролем для совершения оплаты в магазинах. Когда человек будет платить, ему достаточно направить камеру на себя.

Платить при помощи SelfieToPay можно в Москве в общепитах «Пять Звёзд», а также в Medicafe. В июне собираются по российской столице и Петербургу добавить больше 250-ти точек. Тестировать сеть также начнут и в Papa John`s.