В России смартфоны Xiaomi Mi 6 резко упали в цене

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Смартфон буквально за несколько месяцев сильно подешевел. Теперь его распродают за копейки.

В 2017 году на российском рынке мобильных устройств появился китайский смартфон Xiaomi Mi 6. Устройство продавали по относительно недорогой, для современного рынка телефонов, цене. Смартфон можно было купить почти за 30 тысяч рублей.

После исследования рынка стало известно, что смартфоны Xiaomi Mi 6 резко упали в цене. Теперь их распродают всего за 20 600 рублей, в связи с чем, оснащенный передовыми функциями смартфон, стал доступен более широкому кругу людей.

Напомним, что данный смартфон оснащен IPS-экраном, разрешение которого составляет 1920х1080 пикселей, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ, 8-ядерным процессором и аккумулятором, емкость которого составляет 3350 мАч.