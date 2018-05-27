В OnePlus назвали смартфоны, которые обновят до Android P

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Предоставить возможность установить прошивку последнего поколения обладателям устройств OnePlus обещают до конца года.

В компании OnePlus раскрыли планы по обновлению программного обеспечения смартфонов. На официальном форуме бренда разработчики сообщили, что прошивку Android P в фирменной оболочке Oxygen OS получат лишь три модели линейки. В частности, это будет новый OnePlus 6, а также прошлогодние OnePlus 5 и 5T. А вот владельцам OnePlus 3, 3T, 2 и OnePlus X придётся довольствоваться лишь незначительными официальными патчами. В то же время в компании заявили, что будут рады, если сторонние разработчики создадут кастомные прошивки на базе Android P для более старых OnePlus. Что же до сроков официального обновления, то их обещают затягивать. Ожидается, что новую версию Oxygen OS начнут распространять уже ближе к концу года.

Ранее стало известно, почему китайские смартфоны получат Android P раньше, чем устройства Samsung. Разработчики из Google обвинили южнокорейский бренд в медлительности.