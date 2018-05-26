«Яндекс.Такси» добавит систему слежки за водителями до конца 2018 года

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Речь идёт о системе, которая будет следить за усталостью и общим состоянием людей. Работать всё это будет при помощи системы за состоянием глаз, выражением лица и так далее. Если же что-то будет не в порядке, то человеку сразу же предложат отдохнуть. Пока он этого не сделает, ему не будут поступать заказы от клиентов, до момента нормализации состояния.

О том, что «Яндекс.Такси» добавит систему слежки за водителями, стало известно от управляющего сервисом Даниила Шулейко. По его словам, случится это уже до конца 2018 года.

Новая система, название которой кстати остаётся не известным, будет встроена в планшетный компьютер каждого водителя. Она будет наблюдать за ним и в случае необходимости давать разные советы, наподобие: «Иди и отдохни». На экране появится сообщение, и пока водитель не сделать требуемого, он перестанет получать заказы, а соответственно и прибыль.

Сейчас «Яндекс.Такси» занимается тестами новой системы. В нескольких машинах уже работают первые экспериментальные образцы. До конца года новинка станет массовой.

В сервисе отметили, что система важна, ведь у людей может быть разное настроение или ситуации. Но всё это останется на совести «Яндекса».

Пока что не известна техническая сторона новой системы. То есть на чём она работает, как всё происходит и прочее. Дело в том, что подобными технологиями обладает iPhone X с его FaceID, но ведь она в своём роде единственная. Поэтому «Яндекс» реализовывает задумку на каком-то программном обеспечении.