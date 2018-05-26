В Сети появились данные о покупке BitTorrent создателем криптовалюты TRON

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При этом сам Джастин Сан отказывается от любых комментариев. В это же время представители торрент-клиента заявили, что бизнесмен действительно заинтересован в их продукте. Однако процесс продажи компаний ещё не завершён.

В Сети появились данные о покупке самого популярного торрент-клиента BitTorrent Джастином Саном, который является создателем криптовалюты TRON. Информацию распространяет издание TorrentFreak. Сейчас Сан занимается вопросами, которые сопутствуют сделке.

Пи этом, сам создатель криптовалюты от любых комментариев насчёт покупки компании BitTorrent отказывается. Однако в самой компании заявили, что Джастин Сан действительно заинтересован в покупке торрент-клиента. Особое внимание обращается на то, что процесс покупки ещё не был завершён.

Нужно отметить, что криптовалюта TRON входит в ТОП-10 самых крупных цифровых активов. В скором времени она появится и в основной сети. При этом по состоянию на сегодняшний день общая сумма капитализации TRON равняется 4,6 миллиардам долларов США.