Apple официально «спалила» название новой macOS 10.14

Сегодня, 09:31

«Яблочная компания» подала несколько заявок, по которым она хочет получить права на товарные знаки в Камбодже и Филиппинах. Всего имён было предоставлено четыре.

Уже меньше, чем через две недели американская корпорация Apple официально представит очередную версию своей фирменной операционной системы macOS 10.14. Случится это на выставке WWDC-2018.

По традиции «яблочная компания» даёт своей операционной системе имя, которое постоянно стараются угадать всякие фанаты и инсайдеры. Однако на этот раз делать этого не придётся, ведь Apple официально «спалила» новое название грядущей macOS 10.14.

Дело в том, что «яблочники» подали несколько заявок на получение прав на товарные знаки на территории Филиппин и Камбоджи. Всего было зарегистрировано четыре имени, одним из которых будет называться macOS 10.14. «Слитыми» в Сеть именами оказалась: Mojave, Sequia, Sonoma и Ventura.

Именно одно из указанных названий будет выбрано Apple. Однако, учитывая то, что Apple зарегистрировала имя Mojave именно в Камбодже и Филиппинах, то есть в двух странах совпадает только одно название, скорее всего, новая ОС будет называться именно так.

Apple очень любит географические точки. Mojave, или «Мохаве», - это пустыня в США на юго-западе страны. Она занимает большую часть южной Калифорнии. Поэтому macOS Mojave будет названо в честь великой пустыни, что звучит очень логично.