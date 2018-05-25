Хакеры могут воспользоваться уязвимостью роутеров D-Link

Сегодня, 20:03

Эксперты сообщили о нескольких проблемах, которые могут существенно повлиять на работу компьютера. В последних версиях устройства обнаружены уязвимости, такие как бэкдор.

Например, учитывая небезопасность роутера, хакеры могут с легостью получить доступ к компьютеру, а также к паролям пользователя. Также злоумышленник может получить доступ к роутеру даже не имея от него пароля. Кроме этой проблемы, была найдена еще одна. При помощи уязвимости некоторых команд, хакер легко получит учетные данные Telnet, используя которые можно получить полный доступ к маршрутизатору и системе компьютера. К сожалению, учитывая многочисленные жалобы пользователей, создатели D-Link не смогут устранить вышеперечисленные проблемы, так как недостатки были обнаружены в старых версиях роутеров, которые больше не выпускаются.

Зато компания опубликовала подробный план действий, с помощью которых пользователь сможет избежать проблем. Поэтому, если пользователь обнаружил в роутере уязвимости, он должен сразу же ограничить доступ к Интернету, запретить вход в Telnet, а также постоянно менять пароли как от роутера, так и от самого компьютера или любого другого устройства, к которому подключен роутер.