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Баг распространен на платформах iOS и Android. Об этом в Twitter рассказал пользователь под ником @osesax, другие юзеры подтвердили неисправность.

Пользователь @osesax опубликовал фотографию, подтверждающую, что в WhatsApp можно обойти черный список. Он получает сообщения от человека, который давно был им заблокирован. С подобной проблемой столкнулись и другие юзеры. Руководство WhatsApp на данный момент не отреагировало на жалобы своих клиентов.

Пока специалисты обратят на эту ситуацию внимание, журналисты «The Sun» нашли способ, позволяющий временно избавится от нежелательных собеседников. Достаточно удалить человека из черного списка, а после снова добавить его туда. Такие проблемы возникли на устройства, функционирующих на операционных системах iOS и Android.