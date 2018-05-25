«Яндекс» добавил голосового помощника «Алису» прямо в фирменный launcher для Android

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Теперь программу можно будет вызывать прямо с домашнего экрана. Для этого достаточно будет позвать её голосом или же нажать на соответствующий логотип.

«Яндекс» решил и дальше продвигать своего фирменного голосового помощника «Алису». На этот раз он добавил его в фирменный launcher для мобильной платформы Android.

Сейчас «Алиса» доступна всем, установившим «Яндекс»-launcher людям. Для вызова голосового помощника, нужно позвать его при помощи голосовой команды, или же нажать на специальный значок-логотип в поиске. До этого «Алиса» была доступна только в приложениях «Яндекс» и «Яндекс.Браузер» на смартфонах и планшетах, и в «Яндекс.Браузер» для компьютеров.

С помощью голосового помощника можно вызвать такси, поставить маршрут, установить будильник, узнать погоду, послушать музыку и так далее.

При первом запуске программа запросит доступ к геолокации и микрофону. До первого нажатия будет высвечиваться значок, требующий на него нажать, чтобы «Алиса» ответила. Кроме того, можно настроить голосовой помощник, чтоб он заменил стандартный Google при долгом нажатии кнопки «Домой».