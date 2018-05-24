Сегодня, 13:25

После скандала с Cambridge Analytica во время американских выборов, основателю Facebook пришлось отчитываться перед конгрессом США и Европарламентом. Марк Цукерберг обещал повысить защиту конфиденциальных данных пользователей и, судя по всему, выполнил обещания.

Пришла информация, что Facebook изменил правила входа для аккаунтов, не привязанных к номеру телефона. Для этого разработан метод, при котором пользователи социальной сети могут блокировать свои учетные записи, чтобы Facebook не выяснил их телефонные номера. Разработанный метод двухфакторной аутентификации не использует номер. Даже если пароль будет украден хакером, он не сможет им воспользоваться без введения дополнительного кода.

В настоящее время Facebook объявил, что в случае попытки ввести новый логин с устройства, которое уже проходит по регистрации в социальной сети, то пользователь будет моментально оповещен. Кроме того, ему будет предложен второй код доступа или на телефон, или на другое устройство.

Напомним, лидер фракции ЛДПР в Государственной думе Владимир Жириновский намерен вызвать Цукерберга для отчета в российский парламент.