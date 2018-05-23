Защита от травли: Instagram похвасталась новой функцией

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Разработчики рассказали, что планируют улучшить дружественную обстановку в популярной среди современного общества соцсети. Новшество также предназначено для защиты пользователей, которые нередко подвергаются нападкам недоброжелателей.

В Instagram выпустили очередное обновление 46.0, главной направленностью которого стала защита от травли. Компания похвасталась новой функцией и рассказала, что желает улучшить общую атмосферу среди пользователей. "Наше Руководство сообщества прямо запрещает травлю в Instagram, и мы приложим все усилия, чтобы устранить эту проблему",- подчеркнули представители корпорации.

Как отмечено в сообщении, пользователи могут самостоятельно обозначать в настройках запрещенные для своей страницы слова, которые будут удаляться вместе с комментариями автоматически. Также предложена возможность воспользоваться настройками по умолчанию.