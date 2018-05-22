Новое обновление Instagram оповестит о просмотренных постах

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Нововведения в работу мобильного приложения внесли разработчики на прошлой неделе. В распоряжение пользователя попадут репост любой размещенной в Stories фотографии, «Использование данных», оповещение о просмотренных постах.

Новое обновление Instagram позволит пользователю воспользоваться не активными ранее опциями социальной сети. На данный момент интересной для людей показалась функция, которая оповестит о просмотренных постах. В действии опцию можно будет наблюдать после апробации обновления.

К слову, Instagram это бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементамисоцсети, позволяющее снимать фотографии и видео, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.