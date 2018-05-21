Microsoft займется разработкой чат-ботов Semantic Machines

Сегодня, 13:02

Разработкой новых чат-ботов займутся специалисты компании Microsoft. Такой стартап у корпорации Semantic Machines.

Специалисты компании Microsoft займутся производством чат-ботов на базе искусственного интеллекта. Соответствующие права куплены у компании Semantic Machines, сумма проведенной сделки не разглашается. Такая возможность даст компании усилить свои позиции в сегменте производства голосовых помощников, что поможет сделать их звучание более реалистичным.

Специалисты компании Microsoft сообщают, что во время общения с голосовым помощником у пользователя будет полное ощущение того, что он общается с живым человеком, а не с электронной системой. Предполагается, что проекты стартапа смогут быть использованы для развития и усовершенствования сервисов Azure Bot Service, Cortana и Xiaolce.

Напомним, что Semantic Machines основали в 2014 году группой ученых во главе с Дэном Ротом. Головной офис компании находится в Беркли (США). Общая сумма инвестиций в компанию составляет 20,9 миллионов долларов. Созданные специалистами компании чат-боты могут точно ответить на поставленный пользователем вопрос и даже его предугадать.