Эксперты: Черный экран Android-смартфона экономит до 30% заряда батареи

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Специалисты рассказали, как повысить время автономной работы телефона, избавиться от звонков от нежелательных абонентов и надоедливых уведомлений.

Смартфоны под управлением операционной системы Android наделены некоторыми интересными характеристиками, о которых знает очень мало пользователей. По словам экспертов, среди малоизвестных особенностей - возможность экономии заряда батареи. Обладатели Android-смартфонов с легкостью могут сэкономить до 30% заряда, установив черный фон на экранах в качестве заставки. Дело в том, в нынешних OLED-дисплеях яркость экранов потребляет довольно много заряда, а в красочном изображении энергию забирает каждый разноцветный пиксель.

Еще одна интересная особенность - наличие «Чёрного списка». Активировать его довольно легко: в настройках телефонной книги смартфона необходимо выбрать надоевший контакт, перейти в меню редактирования и установить отметки напротив пункта «только голосовая почта».

Похожая функция доступна для борьбы с надоедливыми уведомлениями от приложений - когда оно всплывает, требуется лишь длительно нажимать на него, что откроет меню настроек, где будет доступно отключение.