В iMessage для iOS можно отправлять самоудаляющиеся сообщения

Сегодня, 10:37

Во встроенной в iPhone и iPad программе для переписок много интересных особенностей. Однако есть одна из них, о которой знают немногие. Дело в том, что одна из «фишек» удаляет автоматически переписки и реплики из диалога.

Не все пользователи мессенджера iMessage для iOS знают, как можно отправлять самоудаляющиеся сообщения. Некоторые сторонние приложения для iPhone могут удалять из переписки в автоматическом режиме только видеосообщения и аудиосообщения. Удалить отдельные реплики из диалогов не выйдет.

Однако настроить функцию автоматического удаления сообщений в iMessage можно, и сделать это будет очень просто. Нужно переключить всего один «переключатель».

Для этого нужно открыть «Настройки», затем перейти в «Сообщения», а после в «Истекает». Там нужно переставить галочку с значения «Никогда» на значение «Через 2 минуты».

После этого для отправки в iMessage нужно нажать на иконку микрофона и отправить сообщение собеседнику. После этого переживать за него не придётся, так как файл будет полностью удалён из переписки спустя всего 2 минуты.