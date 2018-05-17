Новый музыкальный стриминговый сервис YouTube Music откроют 22 мая

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О запуске нового приложения компания сообщила в своём официальном блоге. Будет две версии – полная для персональных компьютеров, а также специальная программа для смартфонов. В дополнении к музыкальным релизам будет функция доступа к ремиксам, каверам и «живым» выступлениям.

Новый музыкальный стриминговый сервис от YouTube станет доступен уже 22 мая. В сообщении в блоке компании указывается, что создание указанной площадки было мотивированно тем, что больше 1 миллиарда людей заходят на YouTube каждый месяц, чтобы послушать музыку. Кроме того, больше 2 миллионов музыкальных исполнителей приходят на площадку, чтобы показать миру свои композиции.

YouTube Music станет для любителей музыки очень удобным миром. В компании добавили, что теперь «бегать» от одного приложения к другому больше не нужно, всё вместится в одной программе. YouTube Music – это стриминговый сервис с официальными песнями, альбомами, плейлистами, радио, ремиксами, лайв-выступлениями, клипами и так далее.

Для каждого пользователя YouTube Music предложит рекомендации, для разного вида деятельности будет отдельный плейлист. Работа сервиса возможна благодаря рекламе, но за 9,99 долларов в месяц её можно отключить. Члены Google Play станут членами YouTube Music Premium автоматически.

Запустится сервис YouTube Music уже во вторник, 22 мая. Произойдёт это сначала в США, Австралии, Новой Зеландии, Мексике и Южной Корее, но список будет быстро расширяться. Затем платформа появится в Канаде, Норвегии, Германии, Франции, Италии, Великобритании, России, Австрии, Швеции и так далее.