«Android vs iOS»: Составлен рейтинг популярности двух платформ в разных странах

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Речь идёт о ТОПе, который сделали аналитики из DeviceAtlas. После проведённого крупного исследования компания сравнила, какие смартфоны популярны в отдельных участках земного шара.

Битва между операционной системой Android и iOS длится с того момента, как Apple «изобрели заново телефон», по крайней мере что-то подобное сказал Стив Джобс на презентации первого iPhone. До iOS уже существовали мобильные платформы, такие как Symbian OS, а также всякие мобильные компьютеры. Но Apple совершила прорыв, предоставив людям новый способ взаимодействия с мобильным устройством.

Спустя некоторое время появился самый главный конкурент iOS – это Android. Сначала эта ОС не могла соревноваться, и всё лидерство принадлежало только «яблочной» платформе. Но шло время, и Android изменялся. Сейчас же обе операционные системы хороши примерно в равной мере, но споры между фанатами продолжаются по сей день.

Компания DeviceAtlas решила составить рейтинг популярности iOS и Android в различных странах мира. Стоит отметить, что эти данные касаются не всего времени, а только первого квартала текущего года.

Оказывается, что больше всего iPhone популярны в развитых англоязычных странах, таких как США, Канада, Великобритания и так далее. Любят iOS и в Австралии со Швецией.

В России, во многих странах Африки и азиатских странах преобладает именно Android. Здесь всё понятно – эта ОС даёт мультиязычность и доступность. Кроме того, большинство Android-устройств собирают в Китае и Корее, что объясняет и популярность в РФ.

Рост рынка технологий, их сложности и вообще развитие приложений привело к тому, что смартфоны с 4 Гб ОЗУ стали набирать ещё большую популярность.

В материалах указывается, что такие телефоны покупают в Австралии, Германии, США, Великобритании и других развитых странах. Связано это с тем, что обычно такие устройства полуфлагманские и позволить их себе могут только люди с финансовым достатком.