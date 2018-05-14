Смартфоны Huawei Mate SE начали обновляться до ОС Android Oreo

Сегодня, 17:05

Первыми оценить возможности прошивки смогут пользователи из Канады. Присоединиться к ним скоро смогут и обладатели модели из других регионов мира.

Смартфоны Huawei Mate SE начали обновляться до ОС Android 8.0 Oreo. Ожидается, что апдейт станет достаточно масштабным, ведь пакет установки C567CUSTC567D4, по словам пользователей, занимает немногим более 2 Гб. Предполагается, что Huawei Mate SE под управлением нового Android станут более производительными. Также ожидается появление массы новых опций, которые ранее были недоступны для владельцев данной модели. Между тем, скептики считают, что прошивка привнесёт в работу устройства и новые баги, которые, впрочем, в Huawei обещают оперативно устранять. Первыми «счастливчиками» с Huawei Mate SE на Android Oreo стали пользователи из Канады. Многие из них утверждают, что дизайн интерфейса им напоминает Honor 7X Oreo. По их словам, перемены в программной части устройства достаточно значительные.

Ранее стало известно, почему китайские смартфоны получат Android P Beta раньше Samsung. В Google рассказали, что, несмотря на все заслуги южнокорейского производителя, он всё ещё разочаровывает партнёров своей медлительностью.