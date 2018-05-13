Google вынудит создателей смартфонов чаще разрабатывать обновления для Android

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Большинство владельцев смартфонов на базе Android слишком долго ждут прихода очередных обновлений системы. Все из-за того, что разработчики нацелены на создание прошивок для моделей будущего, а не настоящего. Поэтому для существующих моделей выпускают в основном небольшие изменения, а не крупные обновления системы.

Компании Google пока что нет дела до данной проблемы, однако она планирует вынуждать создателей смартфонов чаще разрабатывать обновления для защиты операционной системы. В отделе безопасности Android сообщили, что у компании с партнерами будет подписан договор, при котором они должны будут быстро создавать утилиты с исправлением ошибок в прошивках.

Известно, что разработчики обязаны будут выпускать обновления каждый месяц. Google заявила о таком решении на конференции разработчиков I/O 2018. Также на конференции были представлены новая Android P и расширения для разработчиков.