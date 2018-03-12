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Instagram отключил функцию GIF-изображений из-за скандала

Сегодня, 16:55

Администрация Instagram отключила новую функцию обмена GIF-изображениями из-за скандала, причиной которого стали расистские гифки. Разработчики обнаружили в соцсети гифки, которые противоречат моральным устоям.

GIF-изображение, вызвавшее скандал, представляет из себя счетчик смертей чернокожих людей в следствие совершенных преступлений. Из-за этого пользователи Instagram обвинили соцсеть в расистских наклонностях.

Поэтому представители социальной сети на данный момент не сотрудничают с программой Gifhy, которая позволяла добавлять GIF-изображение на фотографии. Администрация изучает ситуацию и сделает все, лишь бы такое больше не повторилось. Многие пользователи недовольны отключением функции.

Ранее сообщалось о планах ввести голосовые и видеозвонки в социальной сети Instagram.


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