WhatsApp изменил одну из своих функций

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Мессенджер WhatsApp изменил одну из наиболее полезных функций. Разработчики данного приложения модернизировали сервис удаления сообщений.

Отныне пользователям можно будет удалить свои месседжи с чужих девайсов на протяжении часа после их отправки. Раньше для пользователей было возможным удалять свои сообщения не позднее 8 минут. Юзерам удалось обнаружить хитрость в этом правиле. Чтобы удалить сообщение, нужно включить на мобильном устройстве режим "офлайн", либо использовать любую хакерскую программу. Бета-версия вышеупомянутого приложения доступна к скачиванию на всех платформах.

Ранее источники сообщали, что компания WhatsApp внедрит свою собственную платёжную схему. На данный момент авторы данного проекта ведут работу в этом направлении.