OnePlus 5/5T получат бета-версию Android 8.1 Oreo

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Патч безопасности Android за февраль 2018 года будет вмещать обновление для OnePlus 5/5T. Гаджеты получат бета-версию Android 8.1 Oreo. Общий размер обновления составит 1,6 Гб.

Пользователей OnePlus 5/5T ждут обновления. Разработчики решили вместе с патчем безопасности распространить и новую бета-версию Android 8.1 Oreo. Обновление будет иметь ручные настройки для пользователей без Open Beta build. Новая прошивка позволит использовать функцию жеста для быстрых ответов на входящие звонки. Разработчики ликвидировали ошибки и оптимизировали игровой режим модели. Также в добавок пользователи получат поддержку для переноса данных приложений.

На данный момент китайский флагман OnePlus 5T оснащен 6,01-дюймовым дисплеем Full HD + Optical AMOLED (18:9). Основу составляет процессор Snapdragon 835. Имеется 6Гб ОЗУ, 64Гб ПЗУ. Датчик камеры - 16 Мп.