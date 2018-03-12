Google поменяет главную строку поиска в интерфейсе для смартфонов

Сегодня, 06:15

Google поменяет интерфейс поисковой панели для смартфонов. Об этом сообщили представители компании с помощью публикации в Сети новых скриншотов.

В Сети появились несколько скриншотов, которые показывают, какой может стать поисковая панель Google в новой версии для мобильных устройств. По всей вероятности, сама форма строки будет более круглой, а надпись сократится к выражению одной заглавной буквы G. Ее пользователи смогут видеть с левой стороны, в углу. Кроме того, синего квадрата также не будет.

Для удобства пользователей надписи определенных интерактивных пабликов не будут прикрываться синими линиями. Пока что эта новая панель поиска Google проходит временное тестирование, но в корпорации также умалчивают об официальной дате внедрения интерфейса в практику. Так что любопытным обозревателям придется немного подождать.