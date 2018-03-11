Браузер Chrome сможет экспортировать пароли другим приложениям

Вчера, 19:33

Недавно стало известно о нововведении, которое получит новая версия браузера Google Chrome. Теперь браузер сможет экспортировать и передавать пароли пользователя другим приложениям.

Google Chrome является одной и самых популярных программ для серфинга веб-страниц в интернете. Данный факт мотивирует разработчиков приложения время от времени улучшать и обновлять свой программный продукт.

Видя, что конкуренты из Opera и Mozilla по чуть-чуть, не заметно улучшают свою продукцию, разработчики из Google Chrome также решили провести модернизацию своего браузера, основываясь на пожеланиях своих пользователей. В связи с этим новая версия, а пока что только тестовая, будет оснащена функцией экспорта паролей в другие нативные и веб приложения. Таким образом, браузер не просто будет сохранять информацию о пользователе, но и создавать отдельную папку с паролями, доступ к которой, в случае чего, сможет получить другое приложение.

Данное новшество является удобным дополнением, так как теперь пользователю будет проще обращаться со своими паролями, однако, как это повлияет на безопасность и конфиденциальность данных, не известно.