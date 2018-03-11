Samsung Galaxy S9+ «порвал» Apple iPhone X по скорости работы

Сегодня, 10:59

В преддверии старта продаж Samsung Galaxy S9+ независимые эксперты провели сравнительное тестирование южнокорейского устройства с революционным Apple iPhone X по «Гамбургскому счету». В условиях реальной загрузки аналогичных программ Galaxy S9+ буквально «порвал» детище Apple по скорости загрузки.

Эксперты отметили, что сенсация прошлого сезона от американской компании, за счет своей перегруженности технологическими инновациями, теряет способность к быстрому реагированию на переключение и смену программ. Конечно, немаловажным фактором является и то, что южнокорейские разработчики вместили в Galaxy S9+ процессор Exynos 9810 с 6 ГБ оперативной памяти, однако никто не говорил, что будет «легко». Apple iPhone X обладает 3 ГБ, а значит, практически не может конкурировать с изделием от Samsung.

В ходе проведенных испытаний выяснилось, что, несмотря на более быстрый старт, включенного iPhone X, дальнейшая загрузка программ, выполняется намного быстрее и оперативнее Samsung Galaxy S9+. В среднем, различие значений достигает более 50 секунд в пользу южнокорейского смартфона. Два задания определили разницу уже в минуту с небольшим. Официальный выпуск Samsung Galaxy S9+ состоится 16 марта.