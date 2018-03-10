Facebook запустил функцию распознавания лиц на фото

Сегодня, 16:41

Американская компания Facebook запустила в одноименной соцсети в тестовом режиме функцию распознавания лиц, уведомляющую пользователя о появлении на просторах сервиса фото с его участием.

Европейские юзеры Facebook сейчас могут загрузить в соцсеть снимки и за считанные секунды отметить на них друзей. Пользователи, засвидетельствованные на фото, получают соответствующее уведомление. Если они не хотят, дабы на просторах сервиса была фотография с их участием, можно воспользоваться функцией запрета, убрав отметку с собой с чужого снимка и попросив его автора вовсе удалить непонравившуюся публикацию из Facebook.

Интернет-сообщество неоднозначно отреагировало на нововведение американской компании. Некоторые пользователи сомневаются в его актуальности, в то время как часть юзеров называет новую функцию отличной защитой от вторжения в личную жизнь.