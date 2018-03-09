VistaNews.ru


Windows 10 вскоре станет бесплатной

Сегодня, 16:45

Операционная система Windows 10 в ближайшем будущем может стать абсолютно бесплатной. На подобный шаг, по данным источников, руководство компании Microsoft намерено пойти в целях популяризации программного софта.

В данный момент Windows 10 является приоритетным проектом и на её развитие брошены серьёзные усилия. Разработчики корпорации постоянно работают над очередными обновлениями и поддержкой ОС. К примеру, уже в скором времени должна состоятся презентация четвёртого по счёту крупного обновления Redstone 4. Всё это в сумме может сделать Windows 10 самым мощным бесплатным проектом в мире. Ранее появилась информация, что в Microsoft намерены сделать бесплатной лишь отдельную версию ОС, однако позже от этой идеи отказались.

Отметим, что Windows 10 S станет «режимом S» для всех существующих версий операционной системы Microsoft десятого поколения. Соответствующая информация появилась в сети.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.