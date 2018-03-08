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Создано приложение для измерения артериального давления

Сегодня, 18:28

Исследователи из Мичиганского университета решили создать для смартфона приложение по измерению артериального давления. Они говорят, что для этого достаточно будет приложить палец к корпусу телефона.

 Ученые сделают специальный чехол, со встроенной трехмерной печатью, которая содержит встроенный оптический датчик. Как только пользователь смартфона нажимает на корпус, осуществляется процесс измерения давления. После этого, считанная информация передается в приложение на смартфоне.

Исследователи провели эксперимент на 30 людях и выявили, что приложение измеряет давление на 90% правильно.

Финансирует данное исследование Национальный институт здравоохранения США.


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