WhatsApp сделал приятный сюрприз владельцам Android-смартфонов

Вчера, 23:09

7 марта была выпущена тестовая версия мессенджера WhatsApp, в которую добавили функцию адаптивных иконок. Это стало приятным сюрпризом для пользователей операционной системы Android Oreo.

Во время применения пользователем разных настроек интерфейса, иконка мессенджера машинально приспосабливается под оформление. Она принимает различные формы: квадрата, круга, капли и других.

Чтобы протестировать новую функцию, необходимо стать участником бета-тестирования и заполнить форму с применением учетной записи Google. После этого через магазин Play Market загрузить тестовые компоненты мессенджера.

Обязательным условием для поддержки функции Adaptive Icons является то, что на смартфоне должна быть установлена ОС Android Oreo и лаунчер к ней. Среди популярных лаунчеров, поддерживающих адаптивные иконки, можно выделить Nova Launcher, Action Launcher и Smart Launcher 5.