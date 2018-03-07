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В Apple Music для Android улучшили воспроизведение видео

Сегодня, 16:35

Разработчики Apple не устают совершенствовать приложения для операционной системы Android. В частности, одним из последних приятных сюрпризов явилось значительное улучшение воспроизведения видеоряда на Apple Music.

Не так давно пользователи сравнивали Apple Music на iOS с клонированием музыкального приложения на ОС Android. Теперь меломанов волнует качество видеоряда, чтобы сполна насладиться любимым клипом. «Яблочные» умельцы идут навстречу всем пожеланиям и недавно перевели загруженное видео на полноэкранный режим.

Также обновление предусматривает продолжение в Apple Music воспроизведения клипа даже после выхода пользователя. Для любителей тематических подборок появилась функция составления плейлиста для видео и его воспроизведения в установленной очередности. По оценкам экспертов, такие новшества позволят Apple многократно расширить количество пользователей за счет любителей музыкальных клипов. Инсайдеры утверждают, что недолго ждать и очередного обновления Apple Music.


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