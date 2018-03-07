Нейросеть вывела видеозвонки в «Одноклассниках» на новый уровень

Сегодня, 14:30

Российская соцсеть «Одноклассники» идет в ногу со временем, внедрив в свою работу искусственный интеллект. Нейросеть позволила в разы улучшить качество голосовых и видеозвонков.

Теперь пользователи «Одноклассников» могут звонить своим друзья как с компьютера, так и с любого мобильного девайса. Для совершения голосового или видеовызова юзерам необходимо зайти на страницу профиля абонента или перейти в личный чат. Нейросеть в соцсети займется сбором сведений о пропускной способности интернета, искажениях звукового сигнала, потери пакетов и возможности установки P2P-соединения. Как итог, искусственный интеллект подбирает оптимальные параметры подключения, а пользователь совершает звонки с высоким качеством изображения и звука.

Помимо двукратного увеличения количества успешных звонков, создатели «Одноклассников» изменили интерфейс соцсети. Разговаривая с другом, юзер может свернуть окно вызова и параллельно пользоваться другими приложениями, не прерывая разговор.