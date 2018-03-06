В Instagram добавят портретный режим

Сегодня, 15:16

Специалисты из TechChurch изучили новую версию официального приложения Instagram и пришли к выводу, что в скором времени для пользователей станет доступен портретный режим. Люди смогут делать селфи в специальном режиме и обрабатывать их фильтрами при помощи нейросетей.

Эксперты изучили самую последнюю версию прошивки, а именно APK-файл, и нашли там файл с изображением человека. Он был подписан «portrait_shatter_icon». А это означает, что разработчики уже приступили к тестированию нового режима для съёмки селфи. Ожидается, что в скором времени он станет доступен для всех пользователей. TechChurch решили обратиться за комментариями к администрации Instagram, однако общаться они отказались.

По мнению специалистов, новый режим добавит функции и инструменты для редактирования снимков людей и селфи. То есть они будут представлять собой некий портретный режим.