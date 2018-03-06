Новая версия iOS 11.3 beta 4 стала доступна для всех пользователей

Сегодня, 13:02

Американская корпорация Apple презентовала новую версию iOS 11.3 beta 4, которую сейчас может скачать абсолютно каждый желающий пользователь. Но стоит понимать, что это бета-версия, поэтому с ней могут случаться проблемы в работе. Поэтому стоит о всех багах сообщать администраторам на официальный сайт.

Как стало известно, iOS 11.3 beta 4 мало чем отличается от своего предшественника. Это обычное минорное обновление, в котором разработчики разобрались с рядом багов и отключили функцию отключенного по умолчанию Wi-Fi модуля. Из-за этого устройства разряжались намного быстрее.

Отмечается, что обновление весит около 400 мегабайт. При этом, чтобы скачать iOS 11.3 beta 4, iPhone пользователя должен быть заряжен минимум на 50% или подключённым к зарядному устройству.

Как сообщили в самой компании Apple, окончательной и полной система станет после открытого бета-тестирования.