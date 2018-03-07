Авторы Assassin’s Creed создали программу по обнаружению багов

Сегодня, 02:15

Авторы нашумевшей Assassin’s Creed создали специальную программу по обнаружению багов во время написания кода. Творение под названием Commit Assistant представили на конференции в Монреале с подачи сотрудников Ubisoft.

Commit Assistant представляет собой программу, которая призвана помогать программистам и разработчикам. Этот искусственный интеллект способен обнаружить баги во время написания кода, что значительно сэкономит время и деньги, потраченные на доработку проектов. В некоторых моментах на исправление ошибок может быть потрачено 70% производственного бюджета.

Дэниель Вавре, разработчик Kingdom Come: Deliverance, которая сейчас нуждается в значительных исправлениях, решил сделать себе один выходной за четыре месяца. Это не понравилось геймерам, ожидающим обновления, а потому они высказались ему.