Microsoft внесла значительные изменения в Windows 10

Вчера, 22:12

Операционная система Windows 10 получила некоторые изменения силами сотрудников компании Microsoft. Сейчас на базе OC работает более 300 млн компьютеров.

Недавно корпорация выпустила новое обновление для Windows 10, новинка потерпела значительные изменения. Так, по новым данным, при запуске ПК операционная система автоматически открывает более продвинутую версию. Старую программу пока еще можно применять, но к осени ее может и не быть, потому что Microsoft окончательно уберет ее с рынка.

Во время открытия контента в Media рамках Windows 10 в автоматическом режиме появляется окно нового приложения, где юзеру предлагается ряд возможностей. Он может использовать специальный режим, сберегающий энергию, или активировать просмотр в 4K-разрешении. Также любой желающий, благодаря стараниям Microsoft, может увидеть сферические ролики в Windows 10.