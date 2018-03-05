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ОС Android 10.0 Q выйдет в 2019 году

Сегодня, 04:15

Компания Google продолжает удивлять новинками своих клиентов. В 2019 году разработчики планируют выпустить шикарную операционную систему. Уникальная автокорректировка номера Assisted Dialing станет одним из преимуществ Android 10.0 Q.

Операционная система Android 9.0 P станет доступна для пользования с марта этого года. Компания Google продолжает активно испытывать Android 10.0 Q, выпуск которой произойдет через год. Такая информация подтвердилась первым упоминанием в коде базы данных Android Open Source Project (AOSP).

Отличительной чертой новинки станет функция автоматической корректировки номера Assisted Dialing. К слову, эта возможность позволит системе самостоятельно изменять номер в зависимости от страны пребывания владельца гаджета. С релизом новой ОС Android 10.0 Q от Google опция будет доступна на всех мобильных устройствах.


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