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Стала известной дата выпуска Android 9.0 P для смартфонов и планшетов

Сегодня, 01:30

Американская корпорация Google объявила дату выпуска операционной системы Android 9.0 P для смартфонов и планшетов. Нововведение получит много изменений, разработчиками частично пересмотрен дизайн частей интерфейса.

Фанатам бренда стало интересно, что же означает буква P в названии данной "операционки". Есть мнение в плане расшифровки, которое подразумевает слово Pineapple Pie, что переводится как Ананасовый пирог, тем не менее, эти данные не были официально подтверждены производителями. Накануне были раскрыты некие характеристики новой операционной системы от Google. На данный момент также есть информация о дате выпуска.

Как говорит инсайдер Эван Бласс, скачать и установить Android 9.0 можно будет 14 марта текущего года.


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