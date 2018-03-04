Эксперты дали прогноз относительно готовящейся к дебюту iOS 12

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Свой прогноз относительно изменений в новой фирменной прошивке iOS 12 для устройств Apple на основании немногочисленных утечек дали независимые эксперты в данной области. Некоторые веяния специалисты заметили в концепте macOS 11, появившемся на днях в интернете.

В частности, ожидается, что новая версия операционной системы для iPhone и iPad получит видоизменённый интерфейс. Вероятно, обновление будет несущественным, но всё же оно появится, в том числе в виде нового экрана блокировки. Также эксперты предрекают появление в iOS 12 «гостевого режима». Его интеграция, по мнению специалистов, уже давно назрела. Помимо прочего аналитики считают обоснованным внедрение обновлённой системы управления, а также внедрение опции разделения экрана.

Ранее ключевые изменения iOS 12 раскрыли разработчики Apple. По словам представителей американской компании, обновление ОС существенно улучшит работу устройств.