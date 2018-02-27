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Суд РФ отказал принимать иски к Apple по поводу аккумуляторов iPhone

Вчера, 18:36

Суд РФ отказал в принятии пяти исков по замедлению работы смартфонов Apple более ранних модификаций. Такое решение приняли в московском Тверском суде.

 Истцы требовали от московского офиса Apple компенсации вреда, который они понесли от замедления работы своих гаджетов.

Сообщение об этом было сделано пресс-службой данной судебной инстанции. Возврат двух исков состоялся 19 февраля. Ещё три возвращены истцам без рассмотрения по существу 27 февраля.

Судьи предложили заявителям уточнение расчёта размера своих требований, сумма которых доходит до 777 тысяч рублей. Это не было устранено, и иски отклонили.

В России судебные иски по данному факту, признанному Apple, стали подаваться в начале этого года. Примером послужили США, где к компании подобные требования стали предъявлять ещё в прошлом году.

В основе претензий лежит намеренное торможение компанией скорости работы ранее выпущенных моделей. Представители Apple поясняют это желанием увеличения срока работы аккумуляторов гаджетов.

Последним известием от «яблочной» компании стало появление обновлений для «операционки». С помощью них пользователи «старых» девайсов получат возможность отключения функции «торможения», хотя специалисты Apple не рекомендуют делать это.


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