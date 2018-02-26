В Facebook появилась возможность делать 3D-посты

Сегодня, 09:54

В самой крупной в мире социальной сети Facebook появился новый формат glTF 2.0. Он дал пользователям возможность размещать на своей странице 3D-посты и 3D-объекты.

По сообщению от Куигли, разработчики компании постараются сделать так, чтобы процесс создания поста был самым обычным. То есть чтобы каждый рядовой пользователь, который не разбирается в технологиях, смог создать яркую публикацию, не изучая технические аспекты данного процесса.

Стоит пояснить, что размещённые в Facebook объекты можно прокручивать при помощи зажатия левой кнопки компьютерной мыши, или же при помощи пальцев в случае смартфонов и компьютеров с сенсорным дисплеем. Информация об этом размещена на официальном ресурсе разработчиков.

Кроме этого, новые 3D-посты в Facebook могут поддерживать отображение текстур, настройки освещения и рендеры объектов. То есть социальная сеть даёт возможность хорошенько поработать над картинкой.

В перспективе версия glTF 2.0 сможет задействовать технологию дополненной реальности. Это означает, что при помощи смартфона пользователь увидит размещённые 3D-объекты в реальной среде через камеру.

Отмечается, что за создание подобных постов отвечает 3D-редактор Modo.