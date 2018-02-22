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Google обязал производителей обновлять Android-смартфоны каждые три года

Вчера, 22:12

Крупная американская компания Google, как известно, является разработчиком операционной системы Android для мобильных телефонов. Рейтинги и процент продаж смартфонов, оснащенных данным программным обеспечением, довольно высок. В связи с этим у корпорации есть большие шансы подвинуть позиции Apple, в особенности в корпоративной сфере.

К счастью, Google понимает, что для достижения поставленной цели требуется делать какие-то шаги для продвижения. Как стало известно из официального источника, теперь, начиная с первой половины 2018 года, корпорация будет иначе проводить сертификацию мобильных устройств на Android. Теперь производители должны обновлять ПО на своих устройствах по крайней мере через три года после совершения покупки, что явно не может не радовать пользователей смартфонов. Однако данная сертификация будет проводиться лишь для корпоративных моделей смартфонов. К счастью, разница между таковыми не велика. Это означает, что теперь производители будут обновлять ПО практически на всех своих смартфонах.


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