Apple продемонстрировала создание «Портретного освещения» для iPhone X

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Разработчики iPhone X пытаются доказать расхожий тезис о том, что «есть у революции начало, нет у революции конца». На этот раз специалисты из Apple показали процесс разработки новой функции «Портретное освещение».

С момента триумфального выхода на мировые рынки iPhone X прошло менее четырех месяцев. Однако за это время на официальный сайт и в чаты Apple пришло множество сообщений о достоинствах и недостатках революционного смартфона, а также предложений по модернизации. Среди нареканий разработчики выделили жалобы на излишнюю «техническую сухость и прагматичность» функционала iPhone X.

Чтобы добиться эстетического совершенства, разработчики привлекли к совместной работе ведущих фотографов, дизайнеров и мастеров освещения, при помощи которых создавали новую функцию под названием «Портретное освещение». Весь процесс был запечатлен на видео и выложен в Сеть для всеобщего обозрения. По мнению экспертов, эффект превзошел все ожидания.