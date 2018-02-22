Системой Apple Pay пользуется 16% пользователей iPhone во всем мире

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Несмотря на агрессивную рекламу и постоянное присутствие на первых строчках публикуемых рейтингов, платежной системой Apple Pay пользуются лишь 16% пользователей iPhone. Такие данные привели независимые аналитики из международной группы.

Разработчики Apple Pay получили явное преимущество, внедрив систему раньше конкурентов и, таким образом, определив тренд на ближайшие годы. Однако в Loup Ventures считают, что платежная система не получает достаточного развития и не модернизируется в соответствии с современными реалиями. Глава Apple Тим Кук несмотря на экспансионистские заявления, не развивает концепцию приложения в течении почти четырех лет.

Таким образом, образовался явный дисбаланс. Если финансовые структуры, а также корпоративные клиенты увеличивают использование бесконтактных платежей, то физические лица, обладающие iPhone, до сих пор не доверяют такой прогрессивной системе платежей. По мнению аналитиков, в Apple должны задуматься над популяризацией Apple Pay среди простых пользователей.