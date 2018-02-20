Сервис QIWI запустил платформу для краудфандинга Fundl

Сегодня, 19:02

Известный российский платежный сервис QIWI дал возможность получить финансирование для своих новых проектов. Система объявила о создании новой платформа для краудфандинга Fundl.

В западных странах, а так же в странах Европы давно практикуется благотворительные инвестиции в проекты разных энтузиастов. Однако, в России это пока еще редкость. Непопулярность подобных платформ в России существует из за отсутствия доверия между инвесторами, самой площадкой и инициаторами творчески проектов.

Fundl обладает несколькими особенностями, которые могут спровоцировать увеличение количества инвестиции в интересные и потенциально прибыльные проекты. Во-первых, платформа гарантирует полную прозрачность платежей. Во-вторых, при недоборе заданной суммы (для реализации проекта), которая может достигать 10 миллионов, все вложения возвращаются обратно жертвующим. Также платформа не взыскивает оплату за публикацию проекта или за взнос пожертвований. Комиссия взносится только лишь при выводе собранных средств, что возможно лишь по достижению заданной суммы.

Время, которое проект может находиться на платформе - от 30 до 90 дней. Для размещения проекта нужно иметь зарегистрированный на номер телефона счет QIWI Кошелек и быть гражданином Российской Федерации. На данный момент доступны несколько категорий проектов: кино, театр, музыка, технологии и игры. В будущем планируется появления на платформе категорий дизайн, экология и DIY-изделия.