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Пользователи Telegram сообщают о проблемах в работе мессенджера

Сегодня, 18:39

Многие пользователи достаточно известного мессенджера Telegram сообщают о проблемах в функционировании приложения. Проблемы замечены в отправке СМС и авторизации.

Сообщается, что недочёты у Telegram были зафиксированы не только в Российской Федерации, но и по всему миру, согласно данным на профиле сайта Downdetector, который следит за работой и функционированием известных интернет-приложений.

Известно, что ошибка произошла около 16:00 по московскому времени. Наиболее большое количество проблем наблюдается у пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Казани. Кроме этого, пользователи приложения из Италии, Великобритании, Сербии, Австрии и других стран Европы также заметили сбои в работе популярного приложения.

В большинстве случаев пользователи замечают проблемы в авторизации (55%) и с отправкой и получением смс (44%).

Команда мессенджера на официальной страничке приложения Telegram в соцсети Twitter рассказала, что они делают все возможное, чтобы восстановить прежнее функционирование приложения.


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