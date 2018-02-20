В Google Chrome появилась самая необходимая функция для всех смартфонов

Вчера, 22:32

В обновлённой версии Google Chrome появилась самая необходимая функция для всех смартфонов. Она доступна как для Android, так и iOS.

Компания-разработчик выпустила обновлённую версию Google Chrome 64, в которой появилась уникальная функция для всех мобильных устройств. Речь пойдёт о ссылках, которые пользователь отправляет другим юзерам. Теперь в новой версии можно убрать всю лишнюю информацию из ссылки, сделав её лаконичной и читаемой. Зачастую, когда владелец хочет с кем-то поделиться ссылкой, ему приходится копировать огромный текст, который иногда не помещается на дисплее устройства. Чтобы оптимизировать передачу ссылок, необходимо обновить браузер до последней версии. Далее скопировать любую ссылку и нажать "Поделиться". После этого загорится окно, в котором можно выбрать "Передать ссылку в сокращённом виде".