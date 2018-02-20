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Cloud 4Y анонсировала организацию облака «Мегатель»

Сегодня, 00:30

Cloud 4Y анонсировала организацию облачной инфраструктуры для компании «Мегатель». Она занимается разработкой систем по биллингу «Фонекс Про», предназначением которого является автоматизация расчётов услуг, предоставляемых интернетом и телефонной связью.

Помимо того, «Мегатель» интегрирует системы биллинга с программами, управляющими клиентскими взаимоотношениями, а также занимается администрированием по сетям связи и системам безопасности.

«Мегатель», начиная с 1992 года, уже успешно внедрила несколько тысяч проектов. Ими давно пользуются операторы сети, предприятия, работающие на транспорте, банки и страховые компании. Также продукты этой компании нашли применение в таких отраслях, как нефтегазовая или металлургическая.

Географически установка систем биллинга «Фонекс Про» охватывает почти всю территорию РФ. 

Согласно достигнутому соглашению, Cloud 4Y предоставляет «Мегатель» возможность пользования своей инфраструктурой и лицензией, необходимой для программного обеспечения.

Важными преимуществами для клиентов станет повышенная гибкость, лёгкость по масштабированию и бесперебойная работа облака с резервным копированием. Также гарантированной является защита и конфиденциальность информации.


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